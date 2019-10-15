شكرا لقرائتكم الأهلي يرحب بمواجهة الزمالك على برج العرب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رغم وجود بعض التخوفات من تأجيلها ، رحب مسئولو النادي الأهلى بإقامة مباراة القمة أمام الزمالك، والمقرر اقامتها يوم السبت المقبل، والتي تأتى ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري العام على ملعب برج العرب بالإسكندرية بعدما كان مقرر إقامتها على ستاد القاهرة.

وتلقت إدارة النادي الأهلى تأكيدات شفهية بإقامة مباراة القمة أمام الزمالك فى موعدها يوم السبت القادم على ملعب برج العرب بالاسكندرية، وهو الأمر الذي نقلته إدارة النادي لجهاز الكرة والجهاز الفني. Advertisements

وأكد مصدر داخل إدارة النادي الأهلى أن ترحيب ناديه بإقامة مباراة القمة على ملعب برج العرب رغم ادراجه فى جدول المسابقة على ستاد القاهرة، حرصاً على استمرار وانتظام المسابقة من ناحية ولمساعدة الجهات الأمنية على القيام بدورها على أكمل وجه فى ضوء التحديات الموجودة حالياً من ناحية أخرى.

وفى ضوء المستجدات الجديدة وضع السويسري رينيه فايلر جدول الاستعداد للزمالك، بحيث تكون تدريبات الفريق مسائية اليوم الثلاثاء وغداً الأربعاء وبعد غداً الخميس، على أن يتدرب الفريق يوم الجمعة فى تمام الثانية ظهراً ثم يتم التحرك للإسكندرية للدخول فى معسكر هناك قبل مواجهة الزمالك السبت على ملعب برج العرب.