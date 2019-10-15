شكرا لقرائتكم تعرف على موعد عودة فراعنة الطائرة من اليابان... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل و فقا لتأكيدات المدير الفنى للمنتخبات بالإتحاد شريف الشمرلى تعود بعثة منتخب رجال الكرة الطائرة إلى القاهرة فجر الخميس المقبل بعد ختام مشوار كأس العالم باليابان بالخسارة من أمريكا 3 / 1 فى أخر مواجهاته اليوم محتلا المركز العاشر .

وتلقى منتخب مصر للكرة الطائرة هزيمة ثقيلة الأحد من تونس بنتيجة 3 / 1 فى تاسع مواجهاته بالبطولة، بعد أن خسر يوم الجمعة الماضى من اليابان بنتيجة 3 /2 فى ثامن جولات المونديال.

وذلك بالرغم من البداية القوية التى شهدها المنتخب فى إنطلاق المنافسة بالفوز على إستراليا و إيران إلا أنه لم يستطيع الفوز فى أى مواجهة عقب ذلك وظهر الفريق مهزوزا وبعيدا عن مستويات منافسيه .

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كما أن منتخب الطائرة تلقى خسارة ثقيلة أيضًا من إيطاليا 3/0 قبل الهزيمة من بولندا فى سادس وسابع جولاته.

وخاض منتخب مصر للكرة الطائرة 5 جولات فى مدينة ناجانو، قبل أن يعود إلى هيروشيما الأثنين لاستكمال مباريات البطولة.

ونجح منتخب الطائرة فى الفوز على كل من استراليا وإيران قبل أن يتلقى 9 هزائم متتالية أمام البرازيل وكندا وروسيا وإيطاليا وبولندا واليابان وتونس والأرجنتين وأخيرا أمريكا.

وتضم قائمة المنتخب فى هذه البطولة كلا من عبد الله عبد السلام وحسام يوسف وأحمد صلاح وهشام يسرى ومحمد عادل ورشاد شبل وعبد الرحمن سعودى ومحمد عبد المحسن، وأحمد سعيد وعمر نجيب وأحمد ضياء ومحمود منصور وأحمد عبد العال ومحمد رضا.