شكرا لقرائتكم 20 لاعبة فى قائمة منتخب الكرة النسائية استعدادا لتصفيات أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل جاء ذلك بعد سلسلة من معسكرات الانتقاء التي أقيمت علي ثلاثة مراحل تم خلالها الوقوف علي مستوي اكثر من 150 لاعبة. وجاءت قائمة المنتخب كالتالي..في حراسة المرمي فرح سمير والهام هاني وحبيبة خالد، واللاعبات ايمان حسن وهنا وجيه وهدي شكرى ويارا ياسر وهاجر احمد وامل ناصر واسراء فرج وندي عماد وسيلينا صاروفيم ومروة طلعت وندي الغريب ودانا ندي وليلي شريف ونادين غازي وشروق ابراهيم ومنار السيد وأميرة محمد. Advertisements وقرر حسين عبد اللطيف اقامة تجمع للمنتخب لمدة يومين من كل أسبوع من أجل الحفاظ علي معدلات اللياقة البدنية التي وصل لها اللاعبات ومواصلة العمل علي تظوير النواحي الفنية. كما قررت الدكتورة سحر عبد الحق عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة والمشرف علي الكرة النسائية اقامة معسكر لمدة ستة ايام بداية من 4 نوفمبر حتي 9 نوفمبر.

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