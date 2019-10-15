شكرا لقرائتكم حسام البدري يعقد اجتماع مع اللجنة الخماسية لتقديم موعد معسكر المنتخب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بالإتفاق مع اتحاد الكرة يدرس حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى، إمكانية تقديم موعد انطلاق معسكر المنتخب ليقام يوم 2 نوفمبر بدلا من 11 من نفس الشهر وهو موعد بدء الأجندة الدولية للمنتخب الأول، وهو ما يحسمه البدرى مع اتحاد الكرة خلال الإجتماع المقبل.

وأبدى حسام البدرى رضاه بعد فوز المنتخب أمام بتسوانا بهدف نظيف فى المباراة الودية التى جرت مساء أمس الإثنين باستاد برج العرب، خاصة أنها أول مباراة للفراعنة في عهده.. وقال حسام البدري: "التجمع كان لفترة قصيرة ولم نسطع تنفيذ كل ما نريده.. وهناك مجموعة جديدة انضمت وحساباتنا كانت متعددة".

ويعقد الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى الأول خلال الساعات المقبلة، اجتماعا مع اللجنة الخماسية لمناقشة خطة الفراعنة خلال الفترة المقبلة التى ستشهد توقف الدورى يوم 28 أكتوبر الجارى، بسبب إنطلاق معسكر المنتخب الأولمبى بقيادة شوقى غريب استعدادا لبطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

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وأضاف البدري أن لاعبي المنتخب الأولمبي سيتواجدون مع المنتخب في الفترة المقبلة، مؤكدًا أنه تحدث مع اللاعبين ووجه لهم الشكر علي الانضباط الذي حدث في الفترة الماضية خلال مدة المعسكر.. وشدد البدري على أن الاختيار في الفترة المقبلة سيكون أساسه العدل، مؤكدًا أن المنتخب لن يكون حكرًا علي أحد في الفترة المقبلة.

وأكد البدري أنه حقق الكثير من أهدافه في مواجهة بتسوانا خاصة أنه طبق العديد من الأفكار في اللقاء، وكشف المدير الفنى عن أن هناك عناصر ثبتت أقدامها في مباراة بتسوانا وهناك عناصر أخري لم تقدم أوراق اعتمادها مؤكدًا أن محمد صلاح سيتواجد في معسكر المنتخب القادم.

واعترف البدري أن المنتخب يعاني من مشكلة في خط الهجوم، مؤكدًا أنه يري أن مستوى أحمد حسن كوكا سيتطور خلال الفترة المقبلة كاشفًا عن أن هناك عناصر أخري مرشحة للانضمام لتدعيم خط الهجوم مثل مصطفى محمد وصلاح محسن ومروان محسن.