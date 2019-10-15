شكرا لقرائتكم دوليو الأهلي يعودون لتدريبات الأحمر اليوم استعدادا لقمة الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بعد انتهاء ارتباطاتهم مع المنتخبات الوطنية ومشاركتهم في المباريات الودية الدولية ، ينتظم لاعبو الأهلي الدوليين، مساء اليوم الثلاثاء فى تدريبات الفريق المقرر اقامتها على ملعب التتش بالجزيرة

ويخضع اللاعبون الدوليون لبرنامج بدني خاص تحت إشراف توماس بينكيل، مخطط الأحمال، للتخلص من حالة الإجهاد العضلي، قبل الانتظام بشكل كامل في مران الفريق الجماعي، وشهدت الفترة الماضية غياب 11 لاعبا عن تدريبات الأهلي بسبب ارتباطهم بمباريات ودية مع المنتخبات الوطنية، حيث شارك كل من محمد الشناوي وأحمد فتحي وأيمن أشرف وحسين الشحات ومحمد مجدي قفشة وحمدي فتحي، مع المنتخب الوطني الأول ، فيما شارك الرباعي " رمضان صبحي وصلاح محسن عمار حمدي ومصطفي شوبير"مع المنتخب الأولمبي، وشارك علي معلول، مع منتخب تونس.