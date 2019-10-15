شكرا لقرائتكم ميودراج يعلق على أداء ناشئى الإسماعيلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حالة من الارتياح انتابت الصربى "ميودراج يسيتش" المدير الفنى للإسماعيلى بما قدمه فريق الشباب مواليد 99 فى مواجهة الزمالك بدورى الجمهورية والتى تابعها من أرض الملعب وانتهت بانتصاره برباعية. وأضاف فى تصريحات للموقع الرسمى للاسماعيلى :”الفريق ككل قدم أداء مميز فى تلك المباراة واللاعبون قدمو مستوى عالٍ ، أرى أن الجهاز الفنى لهذا الفريق يؤدى عمله على أكمل وجه”. وواصل :”لا أستطيع الحكم على لاعب معين بهذا الفريق حاليا ، لاننى لم أتابعهم سوى مرة واحدة ،لذلك سيكون الحكم غير دقيقا”. Advertisements وأتم حديثه :”بالطبع قطاع الناشئين عامر وملىء بالمواهب الواعدة ،سنقوم بتصعيد اللاعبين فى المراكز التى يحتاجها الفريق”. ويستعد الإسماعيلى لمواجهة حرس الحدود المقرر لها الثامنة مساء الجمعة 18 اكتوبر على استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الرابعة لمسابقة الدورى العام. وفاز الإسماعيلى على الجونة بهدف دون رد ثم سقط أمام المصرى البورسعيدى بثلاثة أهداف مقابل هدف، قبل أن يعود ويفوز على وادى دجلة بمسابقة الدورى هدف الإسماعيلى، جاء بأقدام الناميبى بنسون شيلونجو فى الدقيقة سبعين، بعد صناعة مميزة من الوافد الجديد محمد حمدى زكى.

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