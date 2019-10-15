برنامج بدنى خاص للاعبى الأهلي فى مران الليلة...

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ويسعى الأهلى لإنهاء حالة الإجهاد العضلي بعد مشاركة اللاعبين أمس في ودية الإعلاميين والتي انتهت بفوز الفريق بهدف سجله المغربي وليد أزارو، ويسعى رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، لتجهيز اللاعبين بدنيا وفنيا ومعنويا للمباريات المقبلة في الدوري وذلك للحفاظ على انطلاقة الفريق في المسابقة، بعد تصدره لجدول البطولة برصيد 9 نقاط.
وكان متولي قد اشتكى ، من إصابة بتمزق في العضلة الخلفية، وكشفت نتائج الأشعة الأخيرة التي أجراها عن حدوث التئام بنسبة 85%، ويواصل اللاعب تنفيذ برنامجه العلاجي والتأهيلي للتعافي من الاصابة بشكل كامل تمهيدا لعودته للمشاركة في التدريبات الجماعية.
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