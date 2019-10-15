شكرا لقرائتكم برنامج بدنى خاص للاعبى الأهلي فى مران الليلة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستعد الجهاز الفنى للنادي الأهلى لخوض برنامجا بدنيا خاصا للاعبي الفريق في مران اليوم الذي يقام مساء على ملعب التتش، في اطار الاستعداد لمباراة القمة أمام الزمالك ضمن الأسبوع الرابع للدوري.

فيما يواصل محمود متولي مدافع الفريق برنامجه التأهيلي للتخلص من الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته في مباراة السوبر المصري أمام الزمالك والتي أقيمت يوم 20 سبتمبر الماضي، ويؤدي متولي، جلسة في الجيم إلى جانب بعض الفقرات التأهيلية في ملعب التتش تحت إشراف طارق عبدالعزيز أخصائي التأهيل بالنادي.

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ويسعى الأهلى لإنهاء حالة الإجهاد العضلي بعد مشاركة اللاعبين أمس في ودية الإعلاميين والتي انتهت بفوز الفريق بهدف سجله المغربي وليد أزارو، ويسعى رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، لتجهيز اللاعبين بدنيا وفنيا ومعنويا للمباريات المقبلة في الدوري وذلك للحفاظ على انطلاقة الفريق في المسابقة، بعد تصدره لجدول البطولة برصيد 9 نقاط.

وكان متولي قد اشتكى ، من إصابة بتمزق في العضلة الخلفية، وكشفت نتائج الأشعة الأخيرة التي أجراها عن حدوث التئام بنسبة 85%، ويواصل اللاعب تنفيذ برنامجه العلاجي والتأهيلي للتعافي من الاصابة بشكل كامل تمهيدا لعودته للمشاركة في التدريبات الجماعية.