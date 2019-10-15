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الأهلي يرفض المجازفة بـ عمرو السولية فى ودية الإعلاميين...

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جدة - عمرو شويل لم يغامر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فى الدفع بعمرو السولية، في ودية الإعلاميين التي أقيمت أمس على ملعب التتش، والتي انتهت بفوز الفريق بهدف دون رد، سجله وليد أزارو، وذلك لعدم المجازفة باللاعب العائد من الإصابة والذي شارك أمس الأول فقط في المران الجماعي.

 

وبينما اكتفى الجهاز الفني بتنفيذ عمرو السولية، لبرنامج بدني أمس تحت قيادة توماس بينكيل مخطط الأحمال، حيث خاض اللاعب جلسة في الجيم قبل أن يؤدي  تدريبات منفردة على مدار ساعة لتجهيزه بدنيا.

 

وأعلن الجهاز الفني والطبي جاهزية عمرو السولية، بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في مباراة أسوان بجزع في الرباط الخارجي للكاحل.

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كما أعلن عمرو السولية نجم وسط النادي الأهلى جاهزيته لمواجهة الزمالك المقرر اقامتها السبت المقبل والتي تأتى في قمة مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز، وانتظم عمرو السولية فى التدريبات الجماعية للفريق الأحمر على مدار الأيام الماضية، بعد تعافيه من الإصابة التى لحقت به مؤخرًا بجزع في الرباط الخارجي للقدم.

 

 

 

 

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