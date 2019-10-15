شكرا لقرائتكم الأهلي يرفض المجازفة بـ عمرو السولية فى ودية الإعلاميين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وبينما اكتفى الجهاز الفني بتنفيذ عمرو السولية، لبرنامج بدني أمس تحت قيادة توماس بينكيل مخطط الأحمال، حيث خاض اللاعب جلسة في الجيم قبل أن يؤدي تدريبات منفردة على مدار ساعة لتجهيزه بدنيا.
وأعلن الجهاز الفني والطبي جاهزية عمرو السولية، بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في مباراة أسوان بجزع في الرباط الخارجي للكاحل.
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