شكرا لقرائتكم موعد معسكر الأهلي قبل مباراة القمة استعدادا لموقعة الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

واستقر فايلر، على يوم الجمعة المقبل، ليكون موعدا لمران الفريق الأخير على ملعب التتش، على أن يعقبه الدخول في معسكر مغلق للمبيت بأحد الفنادق استعدادا لمباراة الزمالك، وذلك وفقا لجدول مواعيد تدريبات الفريق في الفترة المقبلة، رافضاً زيادة مدة المعسكر أو الاستعداد بشكل استثنائي.

وخاض الأهلي أمس الاثنين تجربة ودية أمام الإعلاميين على ملعب التتش انتهت بفوز الفريق بهدف دون رد، سجله وليد أزارو، واطمأن فايلر خلال المباراة، على جاهزية جميع اللاعبين وتنفيذ بعض الجوانب الفنية والخططية، ويدخل الأهلي مباراة القمة المقبلة وهو متصدر ترتيب جدول مسابقة الدوري برصيد 9 نقاط بعد الفوز في ثلاث مباريات.