شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدرى يدرس تقديم موعد معسكر المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى بالاتفاق مع اتحاد الكرة إمكانية تقديم موعد انطلاق معسكر المنتخب ليقام يوم 2 نوفمبر بدلا من 11 من نفس الشهر، وهو موعد بدء الأجندة الدولية للمنتخب الأول، وهو ما يحسمه البدرى مع اتحاد الكرة خلال الاجتماع المقبل.

ويعقد الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى الأول خلال الساعات المقبلة، اجتماعا مع اللجنة الخماسية لمناقشة خطة الفراعنة خلال الفترة المقبلة التى ستشهد توقف الدورى يوم 28 أكتوبر الجارى، بسبب انطلاق معسكر المنتخب الأولمبى بقيادة شوقى غريب استعدادا لبطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

وأبدى حسام البدرى رضاه بعد فوز المنتخب أمام بتسوانا بهدف نظيف فى المباراة الودية التى جرت مساء أمس الاثنين باستاد برج العرب، خاصة أنها أول مباراة للفراعنة فى عهده.. وقال حسام البدرى: "التجمع كان لفترة قصيرة ولم نسطع تنفيذ كل ما نريده.. وهناك مجموعة جديدة انضمت وحساباتنا كانت متعددة".

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وأضاف البدرى أن لاعبى المنتخب الأولمبى سيتواجدون مع المنتخب فى الفترة المقبلة، مؤكدًا أنه تحدث مع اللاعبين ووجه لهم الشكر على الانضباط الذى حدث فى الفترة الماضية خلال مدة المعسكر.. وشدد البدرى على أن الاختيار فى الفترة المقبلة سيكون أساسه العدل، مؤكدًا أن المنتخب لن يكون حكرًا على أحد فى الفترة المقبلة.

وأكد البدرى أنه حقق الكثير من أهدافه فى مواجهة بتسوانا خاصة أنه طبق العديد من الأفكار فى اللقاء، وكشف المدير الفنى أن هناك عناصر ثبتت أقدامها في مباراة بتسوانا وهناك عناصر أخري لم تقدم أوراق اعتمادها مؤكدًا أن محمد صلاح سيتواجد في معسكر المنتخب القادم.

واعترف البدرى أن المنتخب يعانى من مشكلة فى خط الهجوم، مؤكدًا أنه يري أن مستوى أحمد حسن كوكا سيتطور خلال الفترة المقبلة كاشفًا عن أن هناك عناصر أخرى مرشحة للانضمام لتدعيم خط الهجوم مثل مصطفى محمد وصلاح محسن ومروان محسن.