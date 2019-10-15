شكرا لقرائتكم خبر عن ميودراج يتحدث عن رباعية إسماعيلى 99 فى شباك الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى الصربى ميودراج يسيتش، المدير الفنى للإسماعيلى، سعادته بما قدمه فريق الشباب مواليد 99 فى مواجهة الزمالك بدورى الجمهورية، والتى تابعها من أرض الملعب وانتهت بانتصاره برباعية.

وأضاف، فى تصريحات للموقع الرسمى للإسماعيلى، "الفريق ككل قدم أداء مميزا فى تلك المباراة، واللاعبون قدمو مستوى عالٍ، أرى أن الجهاز الفنى لهذا الفريق يؤدى عمله على أكمل وجه".

وواصل "لا أستطيع الحكم على لاعب معين بهذا الفريق حاليا، لأننى لم أتابعهم سوى مرة واحدة، لذلك سيكون الحكم غير دقيق".

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وأتم حديثه "بالطبع قطاع الناشئين عامر وملىء بالمواهب الواعدة، سنقوم بتصعيد اللاعبين فى المراكز التى يحتاجها الفريق".

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة حرس الحدود المقرر لها الثامنة مساء الجمعة 18 أكتوبر على استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الرابعة لمسابقة الدورى العام.

وفاز الإسماعيلى على الجونة بهدف دون رد ثم سقط أمام المصرى البورسعيدى بثلاثة أهداف مقابل هدف، قبل أن يعود ويفوز على وادى دجلة بمسابقة الدورى هدف الإسماعيلى، جاء بأقدام الناميبى بنسون شيلونجو فى الدقيقة سبعين، بعد صناعة مميزة من الوافد الجديد محمد حمدى زكى.