شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج خاص لمواجهة الإجهاد فى الأهلى وتأهيل محمود متولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يُجهز توماس بينكيل، مخطط أحمال الأهلى برنامجا بدنيا خاصا للاعبين لتنفيذه فى مران الفريق الذى يقام مساء اليوم على ملعب التتش، فى إطار الاستعداد لمباراة القمة أمام الزمالك ضمن الأسبوع الرابع للدورى.

ويسعى الأهلى لإنهاء حالة الإجهاد العضلى بعد مشاركة اللاعبين أمس فى ودية الإعلاميين التى انتهت بفوز الفريق بهدف سجله المغربى وليد أزارو، ويسعى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق، لتجهيز اللاعبين بدنيا وفنيا ومعنويا للمباريات المقبلة فى الدورى، وذلك للحفاظ على انطلاقة الفريق فى المسابقة، بعد تصدره لجدول البطولة برصيد 9 نقاط.

فيما يواصل محمود متولى مدافع الفريق برنامجه التأهيلى للتخلص من الإصابة التى تعرض لها خلال مشاركته فى مباراة السوبر المصرى أمام الزمالك، التى أقيمت يوم 20 سبتمبر الماضى، ويؤدى متولى، جلسة فى الجيم إلى جانب بعض الفقرات التأهيلية فى ملعب التتش تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائى التأهيل بالنادى.

وكان متولى قد اشتكى من إصابة بتمزق فى العضلة الخلفية، وكشفت نتائج الأشعة الأخيرة التى أجراها عن حدوث التئام بنسبة 85%، ويواصل اللاعب تنفيذ برنامجه العلاجى والتأهيلى للتعافى من الإصابة بشكل كامل تمهيدا لعودته للمشاركة فى التدريبات الجماعية.