شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: طلبنا إقامة القمة ببرج العرب بحضور جماهيرى وننتظر رد الأمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئولو اتحاد الكرة أن الأمن رفض إقامة مباراة القمة بين الأهلى والزمالك السبت المقبل فى الجولة الرابعة من عمر الدورى على استاد القاهرة.

وأوضح مسئولو الجبلاية أنه تم إرسال خطاب للأمن باختيار برج العرب لاستضافة مباراة القمة فى موعدها يوم السبت المقبل، وبحضور جماهيرى بواقع 5 آلاف لكل نادٍ، إلا أن الأمن لم يرد حتى الآن.

وأضاف مسئولو الجبلاية أنهم فى انتظار الرد الرسمى من الأمن بشأن تحديد ملعب المباراة النهائى، من أجل إخطار الناديين.

كانت الساعات الأخيرة قد شهدت أنباء قوية حول تأجيل المباراة لأجل غير مسمى بناء على طلب الجهات الأمنية.