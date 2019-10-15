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دوليو الأهلى ينتظمون فى المران الليلة استعدادا لمواجهة الزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظم لاعبو الأهلى الدوليين، مساء اليوم الثلاثاء، فى تدريبات الفريق المقرر إقامتها على ملعب التتش بالجزيرة، بعد انتهاء ارتباطاتهم مع المنتخبات الوطنية ومشاركتهم فى المباريات الودية الدولية .

ويخضع اللاعبون الدوليون لبرنامج بدنى خاص تحت إشراف توماس بينكيل، مخطط الأحمال، للتخلص من حالة الإجهاد العضلى، قبل الانتظام بشكل كامل فى مران الفريق الجماعى، وشهدت الفترة الماضية غياب 11 لاعبا عن تدريبات الأهلى بسبب ارتباطهم بمباريات ودية مع المنتخبات الوطنية، حيث شارك كل من محمد الشناوى وأحمد فتحى وأيمن أشرف وحسين الشحات ومحمد مجدى أفشة وحمدى فتحى مع المنتخب الوطنى الأول، فيما شارك الرباعى رمضان صبحى وصلاح محسن وعمار حمدى ومصطفى شوبير مع المنتخب الأولمبى، وشارك على معلول، مع منتخب تونس.

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