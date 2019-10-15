شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يرحب بإقامة مباراة القمة أمام الزمالك فى برج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحب مسئولو النادى الأهلى بإقامة مباراة القمة أمام الزمالك، المقرر إقامتها يوم السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدورى العام على ملعب برج العرب بالإسكندرية، بعدما كان مقرر إقامتها على استاد القاهرة، قبل أن تخرج أنباء عن إمكانية تأجيلها لدواع أمنية.

وأكد مصدر داخل إدارة النادى الأهلى أن ترحيب ناديه بإقامة مباراة القمة على ملعب برج العرب رغم إدراجه فى جدول المسابقة على استاد القاهرة، حرصاً على استمرار وانتظام المسابقة من ناحية ولمساعدة الجهات الأمنية على القيام بدورها على أكمل وجه فى ضوء التحديات الموجودة حالياً من ناحية أخرى.

وتلقت إدارة النادى الأهلى تأكيدات شفهية بإقامة مباراة القمة أمام الزمالك فى موعدها يوم السبت المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية، وهو الأمر الذى نقلته إدارة النادى لجهاز الكرة والجهاز الفنى.

وفى ضوء المستجدات الجديدة وضع السويسرى رينيه فايلر جدول الاستعداد للزمالك، بحيث تكون تدريبات الفريق مسائية اليوم الثلاثاء وغداً الأربعاء وبعد غد الخميس، على أن يتدرب الفريق يوم الجمعة فى تمام الثانية ظهراً، ثم يتم التحرك للإسكندرية للدخول فى معسكر هناك قبل مواجهة الزمالك السبت على ملعب برج العرب.