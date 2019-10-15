شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أيام تفصل إبراهيم أبو اليزيد عن المران الجماعى للإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترب إبراهيم أبو اليزيد مدافع النادى الإسماعيلى من العودة لتدريبات فريقه الجماعية بعد 7 أيام، حيث تأكد غيابه عن مباراة فريقه أمام حرس الحدود.

وقال الدكتور أيمن عوض الله، عضو الجهاز الطبى للفريق، إن إبراهيم أبو اليزيد بدأ يتعافى من الإصابة التى تعرض لها والمتمثلة فى تمزق بالعضلة الخلفية، وكان اللاعب قد غاب عن مباراة دجلة الأخيرة والتى انتهت بفوز الفريق بهدف نظيف.

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة حرس الحدود المقرر لها الثامنة مساء الجمعة 18 اكتوبر على استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الرابعة لمسابقة الدورى العام.

وفاز الإسماعيلى على الجونة بهدف دون رد ثم سقط أمام المصرى البورسعيدى بثلاثة أهداف مقابل هدف، قبل أن يعود ويفوز على وادى دجلة بمسابقة الدورى هدف الإسماعيلى، جاء بأقدام الناميبى بنسون شيلونجو فى الدقيقة سبعين، بعد صناعة مميزة من الوافد الجديد محمد حمدى زكى.