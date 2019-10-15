شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد فى دقيقة.. ماذا قدم طارق حامد قبل مواجهة الأهلى فى القمة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد فريق الزمالك لمواجهة الأهلى يوم السبت المقبل، فى قمة الجولة الرابعة من مسابقة الدورى الممتاز، ويعد طارق حامد لاعب وسط الفارس الأبيض القلب النابض لفريقه وأحد أهم العناصر الأساسية. ويرصد ”الخليج 365” ما قدمه القلب النابض مع الزمالك قبل القمة. _ طارق حامد العمر :31 عامًا البداية : طلائع الجيش Advertisements انتقل لسموحة : موسم 2012 _ خاض مع سموحة 83 مباراة -انتقل للزمالك موسم 2014 _ شارك مع الزمالك 173 مباراة _ سجل مع الزمالك 5 أهداف _ البطولات 7 ألقاب مع الزمالك بطولة دورى واحدة، وأربع بطولات لكأس مصر، وبطولة السوبر المصرى وبطولة الكونفدرالية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد فى دقيقة.. ماذا قدم طارق حامد قبل مواجهة الأهلى فى القمة؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.