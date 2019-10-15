شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الفروسية تصل القاهرة مساء اليوم بعد التأهل للأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصل بعثة منتخبنا الوطنى للفروسية لقفز الحواجز إلى مطار القاهرة فى تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الثلاثاء، قادمة من مدينة الرباط المغربية، بعد أن صنع منتخبنا الوطنى تاريخاً جديداً للعبة بالتأهل لدورة الألعاب الأولمبية رقم 32 التى تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو الصيف المقبل، وذلك بعد فوز منتخبنا ببطولة الأمم التى أقيمت اليوم أول أمس على ملاعب السلام بمدينة الرباط المغربية، فضلا عن فوزه بالبطولة الدولية متفوقا على منتخب سويسرا بطل النسخة السابقة الذى حل فى المركز الثانى، وحصل المنتخب البرازيلى على المركز الثالث، فى حين جاء المنتخب الإيطالى فى المركز الرابع، ليتسيد منتخبنا اللعبة على مستوى العالم، ويتقدم على عظماء اللعبة أمثال إيطاليا وفرنسا وألمانيا وإنجلترا وسويسرا والبرازيل وكندا والبرتغال وهولندا، وضم المنتخب كلاً من الفرسان سامح الدهان عبد القادر سعيد ونائل نصار ومحمد طاهر زيادة.

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وقال هشام حطب رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ورئيس الاتحادين المصرى والأفريقى للفروسية إن المنافسة على التأهل للدورة الأولمبية كانت على أشدها مع دول المغرب المستضيفة البطولة، التى شارك فرسانها بخيول مملوكة للملك، سعر الحصان الواحد يفوق أسعار الخيول المصرية التى شارك بها منتخبنا مجتمعة بثلاثة أضعاف، والتى ارتكب منتخبها 31 خطاء، وقطر التى تأهلت بعد حصولها على المركز الثانى، ويملك فرسانها خيولا بملايين الدولارات، لدرجة أن أحد هذه الخيول وصل سعره إلى 15 مليون يورو، ومع ذلك ارتكب منتخبها 27 خطاء، والإمارات العربية المتحدة التى خرجت من البطولة، وتم استبعاد منتخبها من استكمال المنافسات بعد ارتكاب أخطاء عديدة، أدت إلى استبعاد لاعب، وعدم استكمال البطولة، والمملكة العربية السعودية التى تمتلك خيولا من أفضل خيول العالم، ومع ذلك ارتكب منتخبها 43 خطاء، مشيرا إلى الجيل الحالى من فرسان منتخبنا الوطنى صنعوا تاريخا لم يحدث منذ 60 عاما بتأهل المنتخب إلى الدورة الأولمبية.

وأوضح حطب أن أبطال مصر الأربعة ارتكبوا 4 أخطاء فقط، فى تفوق واضح وإنجاز تاريخى للمنتخب المصرى، لافتا إلى أنه لم يتأهل للأولمبياد أى منتخب مصرى آخر منذ دورة الألعاب الأوليمبية التى استضافتها العاصمة الإيطالية روما عام 60، وتعد هى المرة الأولى التى يتأهل فيها منتخبان من الدول العربية، بعد أن كان من قبل يتأهل منتخب واحد فقط، وضم كل منتخب أربعة فرسان، وتم احتساب نتائج أفضل ثلاثة فرسان طبقًا للنظام الجديد فى التأهل.