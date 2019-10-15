شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يفسر سر غياب السولية عن مواجهة الإعلاميين الودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فضل الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى عدم الدفع بعمرو السولية، فى ودية الإعلاميين التى أقيمت أمس على ملعب التتش، والتى انتهت بفوز الفريق بهدف دون رد، سجله وليد أزارو، وذلك لعدم المجازفة باللاعب العائد من الإصابة والذى شارك أمس الأول فقط فى المران الجماعى.

واكتفى الجهاز الفنى بتنفيذ عمرو السولية، لبرنامج بدنى أمس تحت قيادة توماس بينكيل مخطط الأحمال، حيث خاض اللاعب جلسة في الجيم قبل أن يؤدى تدريبات منفردة على مدار ساعة لتجهيزه بدنيا.

وسبق أن أعلن الجهاز الفنى والطبى جاهزية عمرو السولية، بعد تعافيه من الإصابة التى تعرض لها فى مباراة أسوان بجزع فى الرباط الخارجى للكاحل.