أبطال إفريقيا.. يد الزمالك "ملوك" الثواني الأخيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد علام:

توج الزمالك ببطولة إفريقيا للأندية البطلة لكرة اليد للمرة الـ12 في تاريخه، ليصبح الفريق الأكثر تتويجا بهذه البطولة، وجاء فوز الفريق الأبيض باللقب بعد مباراة مثيرة امتدت إلى الأوقات الإضافية، شهدت عودة رائعة لرفاق الأحمر، حيث نجحوا في تحويل تأخرهم إلى التعادل في الثواني الأخيرة، قبل أن يحسموا البطولة في الوقت الإضافي بنتيجة 33-31.

ليست المرة الأولى، التي ينجح فيها فريق كرة اليد بنادي الزمالك في العودة للمباريات في الثواني الأخيرة، حيث نجح الفريق الأبيض في العودة للمباريات إما بالفوز أو التعادل، ومن ثم اللجوء للأوقات الإضافية التي يحسمها لاعبوه لصالحهم.

ونجح فريق الزمالك في حصد أكثر من بطولة إفريقية بفضل التسجيل في الثواني الأخيرة.

البداية 2016 سيناريو مثير

توج الزمالك ببطولة كأس الكؤوس الإفريقية للأندية لكرة اليد بعد الفوز على الترجي بعد نهاية الوقت الأصلي من المباراة بنتيجة 26-25، وعندما كانت المباراة تقترب على نهايتها وتشير النتيجة الى التعادل 25-25، واستعد الجميع للذهاب الى الوقت الإضافي، نجح محمد ممدوح هاشم في الحصول على رمية جزائية مع النهاية، لينفذها أحمد الأحمر بنجاح ليعلن فوز الأبيض باللقب القاري بعد مباراة مثيرة في أحداثها.

اللقب الثاني

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حصد الزمالك بطولة السوبر الإفريقي للمرة الخامسة في تاريخه على حساب غريمه التقليدي الأهلي، بنتيجة 21-20، في المباراة التي أقيمت على صالة إستاد القاهرة، وشهد اللقاء ندية بين الفريقين، حتى جاءت الدقيقة الأخيرة، التي منحت الفريق الأبيض البطولة، بعد تسجيل الجزائري مسعود بركوس الذي لعب في صفوف الزمالك معارا الهدف الـ21، وهدف الفوز باللقب.

اللقب الثالث

ظهرت الثواني الأخيرة، مرة أخرى، وبصورة مثيرة لتمنح الزمالك تعادلاً ثميناً أمام غريمه التقليدي الأهلي في نهائي السوبر الإفريقي الذي أقيم بينهما بالمغرب، بينما كانت النتيجة تشير لتقدم الفريق الأحمدر 27-26، نجح أحمد الأحمر قائد الفريق الأبيض في إدراك التعادل مع الثواني الأخيرة لينتهي الوقت الأصلي بنتيجة 27-27.

وامتد الوقت الإضافي في هذه المباراة المثيرة، لأربع أشواط إضافية، حسمها فريق الزمالك لصالحه بنتيجة 38-35، ليتوج باللقب الثاني له على حساب الأهلي، والسادس له في بطولة السوبر الإفريقي.

اللقب الرابع العودة الرائعة

بينما كان يستعد لاعبي سبورتنج للإحتفال بالبطولة، بعد تقدمهم على الزمالك بفارق 3 أهداف بنتيجة 28-25 قبل نهاية اللقاء بدقيقة و20 ثانية، في المباراة النهائية لبطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري التي أقيمت بالرأس الأخضر، انتفض لاعبو الفريق الأبيض مستغلين إهدار لاعبي سبورتنج للكرات التي لاحت لهم خلال الوقت المتبقي، سجل رفاق الأحمر هدفين متتاليين، قبل أن تأتي الثانية الأخيرة بالنهاية السعيدة للكتيبة الزملكاوية وينجحوا في إدراك التعادل بنتيجة 28-28، لتذهب المباراة للوقت الإضافي.

وفي الوقت الإضافي من اللقاء، سيطر الزمالك على مجرياته وحسم المباراة المثيرة لصالحه، ليتوج الفريق الأبيض باللقب الـ12 له في تاريخ مشاركاته بالبطولة الإفريقية، ليصبح الأكثر تتويجا بالبطولة، ويفض الشراكة مع المجمع البترولي الجزائري صاحب الـ11 لقب.