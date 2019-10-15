الأمن يرفض طلب الزمالك بشأن مباراة جينيراسيون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

تلقى نادي الزمالك رفضا من الأمن بزيادة أعداد الجماهير فى مباراة جينيراسيون فوت السنغالي.

ويستضيف الزمالك فريق جينيراسيون يوم 24 اكتوبر الجاري، على ملعب السلام، في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

وقال مصدر بالزمالك لـ"الخليج 365"، إن النادي طلب زيادة أعداد الجماهير إلى 20 ألف متفرج، وهو ما رفضه الأمن

Advertisements

وقرر الكاف إعادة المباراة بسبب أزمة نقل المباراة وتعديل موعدها وهو ما رفضه النادي السنغالي ليغيب عن حضور المباراة، قبل أن يقرر الاتحاد الإفريقي إعادتها لإقامة 3 مباريات في البطولة المحلية للدوري المصري في نفس توقيت الموعد المحدد للمباراة أولاً.

واكتفى الأمن بالعدد المقدر مسبقا 5 آلاف متفرج، 3 آلاف لأعضاء الجمعية العمومية، و1500 تحددهم وزارة الشباب والرياضة، و500 للفريق الضيف.

وخسر الزمالك ذهابا في السنغال بهدفين لهدف، حيث يكفي الفريق الأبيض الفوز بهدف نظيف للتأهل لمجموعات دوري الأبطال.

وسيتأهل الفائز لخوض مباريات المجموعة الأولى بدوري الأبطال، والتي تضم أول أغسطس الأنجولي، ومازيمبي الكونجولي، وزيسكو يونايتد الزامبي، فيما يتحول الخاسر لمواجهة الد جوبي البنيني، في دور الـ32 المكرر بالكونفدرالية.