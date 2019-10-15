النني إلى ميلان؟ ما بين صحوة صلاح وحلم ثلاثي لم يتحقق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

"انتقال النني إلى ميلان سيكلف خزينة الروسونيري 15 مليون يورو".. هذا ما قالته صحيفة لا جازيتا ديللو سبورت في تقرير لها يتعلق باحتمالية انتقال المصري محمد النني إلى صفوف ميلان خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

الصحيفة الإيطالية ألمحت إلى احتمالية انتقال النني -لاعب آرسنال المعار إلى صفوف بشكتاش التركي خلال الميركاتو الماضي- إلى صفوف ميلان بعدما أبدى اللاعب المصري رغبة في الانتقال إلى فريق آخر خلال يناير المقبل، إلا أن الأمور حتى الآن لم تأخذ طابع الجدية ولم يخرج عن أي طرف من الأطراف تصريحات رسمية.

بدأ النني مشواره الاحترافي في كرة القدم بصفوف نادي بازل السويسري قبل انضمامه إلى الدوري الإنجليزي عبر بوابة ملعب الإمارات معقل نادي آرسنال.

قضى النني في صفوف الجانرز 4 مواسم، لعب 89 مباراة بمختلف البطولات (سجل هدفين وصنع 8) وحصل على بطولتي الدرع الخيرية وكأس الاتحاد الإنجليزي تحت يادة آرسين فينجر.

تضاءلت فرص تواجد النني في صفوف آرسنال بعد رحيل فينجر وتولي أوناي إيمري المسئولية الفنية للجانرز مطلع موسم 2018/2019، ليكتفي الفرعون المصري بالمشاركة في 17 مباراة فقط بقميص النادي اللندني خلال الموسم الماضي.

فضّل إيمري رحيل النني حتى يستفيد النادي من المقابل النادي سواء لإعارته أو بيعه، وبالفعل رحل إلى بشكتاش التركي على سبيل الإعارة لمدة موسم قبل تداول اسمه للانتقال إلى ميلان.

في حالة انتقال النني إلى ميلان سيكون أول لاعب مصري يلعب للنادي الإيطالي، ورابع مصري ينضم للدوري الإيطالي بعد هاني سعيد، حازم إمام، أحمد حسام "ميدو"، أحمد حجازي ومحمد صلاح.. فماذا قدموا؟

الثلاثي هاني سعيد، حازم إمام وأحمد حجازي لم يحظوا بالفرصة الكافية لإثبات قدراتهم في الدوري الإيطالي، البعض تعرض للإصابة والآخر تنقل بين نادٍ وآخر بحثًا عن الفرصة الكاملة، ولعل تجربة "ميدو" وصلاح هما الأكثر نجاحًا في الكالتشيو، فالأول لعب 14 مباراة بقميص روما خلال 6 أشهر قبل إعارته لتوتنهام الإنجليزي، أما "مو" فحظى بالفرصة كاملة خلال موسمين تحت قيادة لوتشيانو سباليتي.

هاني سعيد

بعد نهاية منافسات بطولة كأس العالم للشباب (تحت 17 سنة) 1997 التي استضافتها مصر وشارك بها هاني سعيد لاعب الأهلي في ذلك الوقت، انتقل إلى باري ليصبح أول لاعب مصري ينتقل للدوري الإيطالي.

في أوائل شهر يوليو 1998 انضم سعيد إلى صفوف باري، قضى في صفوفه موسم ونصف الموسم قبل إعارته إلى صفوف بيلينزونا السويسري لمدة 6 أشهر ثم عاد مجددًا إلى إيطاليا.

ظل هاني سعيد يتنقل بين الأندية الإيطالية لمدة طويلة بحثًا عن الاستقرار وحصد البطولات ولعب لأكثر من نادي مثل مسينا، فيرونتينا، بيروجيا وبيستويسي قبل رحيله إلى بلجيكا أوائل موسم 2004/2005.

حازم إمام

مطلع موسم 96/97 وافق نادي الزمالك على رحيل حازم إمام إلى صفوف أودينيزي الإيطالي قضي في صفوفه موسمين ونصف شارك خلالهما في 16 مباراة فقط بمختلف البطولات بإجمالي (375 دقيقة).

خلال الانتقالات الشتوية لموسم 98/99 انتقل إمام معارًا إلى صفوف دي غرافشاب الهولندي قضى في صفوفه موسم ونصف قبل عودته إلى الزمالك مطلع موسم 2000/2001.

أحمد حسام "ميدو

كان لاعبًا في صفوف مارسيليا الفرنسي قبل الموافقة على بيعه إلى روما الإيطالي أوائل موسم 2004/2005.

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6 أشهر فقط قضاها "العالمي" في صفوف روما الذي قرر إعارته إلى توتنهام خلال فترة الانتقالات الشتوية للموسم ذاته قبل الموافقة على بيعه بشكل نهائي في أغسطس 2006.

14 مباراة هي إجمالي مشاركات ميدو بقميص الجيلاروسي بمختلف البطولات (لم يسجل وصنع 3 أهداف).

أحمد حجازي

انتقل حجازي لاعب الإسماعيلي - في ذلك الوقت- إلى صفوف فيرونتينا الإطالي مطلع موسم 2012/2013.

تجربة حجازي في الدوري الإيطالي لم يكتب لها النجاح، فلاعب المنتخب الوطني لم يشارك بقميص فيرونتينا سوى في 4 مباريات فقط خلال موسمين ونصف بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

انتقل حجازي بعدها في فريق بيروجيا الناشط في دوري الدرجة الثانية معارًا من فيرونتينا لمدة 6 أشهر قبل عودته انضمامه إلى صفوف الأهلي المصري مطلع موسم 2015/2016.

محمد صلاح

أكثر اللاعبين المصريين تأثيرًا في الدوري الإيطالي، "مو" لعب لناديي فيرونتينا وروما الإيطاليين.

كانت البداية مع فيرونتينا بعدما قرر تشيلسي لإنجليزي إعارته خلال الميركاتو الشتوي في 2015.

قضى الفرعون المصري 6 أشهر داخل صفوف فيرونتينا قبل عودته إلى تشيلسي الذي قرر إعارته مجددًا إلى روما مطلع موسم 2015/2016.

بعد نهاية الموسم المذكور الذي شهد تألق صلاح بقميص الجيلاروسي قررت إدارة الأخير شراؤه من النادي اللندني ليصبح عنصرًا أساسيًا في صفوف الفريق الإيطالي.

83 مباراة شارك فيها صلاح بقميص روما (سجل 34 هدفًا وصنع 23) بمختلف البطولات.

لمع اسم صلاح في سماء روما خاصة في مباريات دوري أبطال أوروبا التي شارك بها الجيلاروسي نسخة 2015/2016 أمام برشلونة وريال مدريد.

لوتشيانو سباليتي كان أحد عوامل تطور صلاح وتألقه مع روما خاصة في الموسم الثاني الذي سجل خلاله 15 هدفًا وصنع 13 تمريرة حاسمة.

تألق صلاح بقميص روما فتح له الباب للعودة إلى الدوري الإنجليزي مجددًا عبر ليفربول.. فهل سيسير النني على خطى مواطنه وزميله في صفوف المنتخب المصري؟