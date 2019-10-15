الأهلي يتجاهل أنباء تأجيل القمة ويحدد موعد معسكره المغلق للمباراة

محمد اسماعيل - القاهرة - حدد رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، موعد معسكر الفريق قبل مباراة القمة مع الزمالك المقرر لها مساء يوم السبت المقبل ضمن مواجهات الجولة الرابعة في بطولة الدوري.

وحدد فايلر، يوم الجمعة المقبل، موعدا لمران الفريق الأخير على ملعب التتش، على أن يعقبه الدخول في معسكر مغلق للمبيت بأحد الفنادق استعدادا لمباراة الزمالك.

وكان أنباء ترددت عن طلب الأمن تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.

وخاض الأهلي مساء الإثنين، تجربة ودية أمام الإعلاميين على ملعب التتش انتهت بفوز الفريق بهدف دون رد، سجله وليد أزارو.

وغاب عمرو السولية لاعب وسط الفريق عن المباراة رغم عودته من الإصابة.

وعلق طبيب الفريق في تصريحات للموقع الرسمي، عدم المجازفة باللاعب.

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ويحتل الأهلي صدارة الدوري برصيد 9 نقاط، يليه المقاولون وبيراميدز والزمالك بـ7 نقاط.

من ناحية آخر، ينتظم لاعبو الأهلي الدوليون في تدريبات الفريق المقررة اليوم على ملعب التتش في تمام الخامسة مساءً.

وشهدت الفترة الماضية غياب 11 لاعبا عن تدريبات الأهلي بسبب ارتباطهم بمباريات ودية مع المنتخبات الوطنية، حيث شارك كل من محمد الشناوي وأحمد فتحي وأيمن أشرف وحسين الشحات، ومحمد مجدي "أفشة"، وحمدي فتحي، مع المنتخب الوطني الأول ، فيما شارك الرباعي " رمضان صبحي وصلاح محسن عمار حمدي ومصطفي شوبير"مع المنتخب الأولمبي، وشارك علي معلول، مع منتخب تونس.

ويواصل محمود متولي، مدافع الفريق، تنفيذ برنامجه التأهيلي للتخلص من الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته في مباراة السوبر المصري أمام الزمالك.

ويؤدي متولي، جلسة في الجيم إلى جانب بعض الفقرات التأهيلية في ملعب التتش تحت إشراف طارق عبدالعزيز أخصائي التأهيل بالنادي، بعد شكواه من إصابة بتمزق في العضلة الخلفية، وكشفت نتائج الأشعة الأخيرة التي أجراها عن حدوث التئام بنسبة 85%.