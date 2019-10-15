فرج عامر يُطالب بتأجيل مباراته مع بيراميدز بسبب القمة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: طالب فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة بتطبيق مبدأ العدل إذا ما تم تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك وتواترت أنباء حول تأجيل مباراة القمة لأسباب أمنية لكن دون صدور أي قرار رسمي من الجهات المعنية. وكتب عامر عبر حسابه الشخصي على فيسبوك : "اذا كانت القمة بين الاهلي والزمالك ستؤجل فمن العدل تعديل موعد لقاؤنا مع بيرميدز بعد غدٍ إلى نفس موعد القمة بسبب وجود سبعة لاعبيين من فريق سموحة سيعودوا اليوم عصرًا من تجمع المنتخب الأولمبي والمنتخب الأول ومنتخب الشبا ب ومنتخبات عربية وإفريقية أحدهم تعرض لإصابة شديدة تحتاج ٣ شهور وباقي اللاعبين معظمهم يعاني من شد أو إرهاق أو أي إصابة أخري بالاضافة لعدم مشاركتهم مع الفريق في أي تدريب خاص بالمباراة القادمة."

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