بالمواعيد والقنوات الناقلة.. جدول مباريات اليوم الأخير بالأجندة الدولية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365: تختتم اليوم مباريات فترة التوقف الدولي، بـ3 مواجهات ودية، بالإضافة لـ9 مواجهات بتصفيات أمم أوروبا. وتقام المباريات اليوم وفقا للمواعيد التالية: مباريات ودية تشيلي - غينيا 6 مساءً المغرب - الجابون 9 مساءً عبر قناة بى أن سبورت 2 HD الجزائر وكولومبيا الجولة الثامنة بتصفيات أمم أوروبا Advertisements فنلندا - أرمينيا 6 مساءً ليشتنشتاين - إيطاليا 8:45 مساءً عبر قناة بى أن سبورت 4 HD اليونان - البوسنة والهرسك 8:45 مساءً عبر قناة بى أن سبورت 3 HD السويد وإسبانيا 8:45 مساءً عبر قناة بى أن سبورت 1HD جزر فاروه - مالطة 8:45 مساءً رومانيا - النرويج 8:45 جبل طارق - جورجيا 8:45 سويسرا - أيرلندا 8:45

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