مرتضي منصور: لا نعلم شيئًا عن تأجيل القمة.. وساسي وصل القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إنه لم يصله أى شىء بخصوص تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، المقررة، السبت القادم، على استاد القاهرة، في إطار الأسبوع الرابع من بطولة الدوري الممتاز.

كانت تقارير صحفية أشارت إلى رغبة الجهات الأمنية في تأجيل مباراة القمة.

وأضاف مرتضى، خلال قناة "الحدث"، أن الفريق يستعد لمباراة القمة بشكل عادي، وينتظر عودة الدوليين، عقب مشاركتهم بمباراة بتسوانا الودية.

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وشارك خماسي الزمالك: محمد عواد ومحمود علاء وعبد الله جمعة وعمر السعيد وطارق حامد مع منتخب مصر في مواجهة بتسوانا الودية التي أقيمت مساء الأثنين على ستاد برج العرب، وانتهت بفوز الفراعنة بهدف نظيف.

وأعلن رئيس نادي الزمالك عودة فرجاني ساسي نجم الفريق الأبيض إلى القاهرة مفسراً غيابه عن التدريبات لشعوره بإجهاد من رحلة السفر.

كان فرجاني ساسي بتونس للمشاركة مع منتخب بلاده في مباراة ودية مع الكاميروني، انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.

ساسي لم يشارك في المباراة الأخيرة للزمالك أمام نادي مصر، تجنبًا لحصوله على إنذار ثالث، ما يعني غيابه عن مباراة القمة أمام الأهلي.