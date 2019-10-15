فضل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عدم الدفع بعمرو السولية، في ودية الإعلاميين، التي أقيمت أمس على ملعب التتش، والتي انتهت بفوز الفريق بهدف من دون رد، سجله وليد أزارو،وذلك لعدم المجازفة باللاعب العائد من الإصابة، الذي شارك أمس الأول فقط في المران الجماعي.
اكتفى الجهاز الفني، بتنفيذ السولية، لبرنامج بدني أمس، تحت قيادة توماسبينكيل، مخطط الأحمال، حيث خاض اللاعب جلسة في الجيم قبل أن يؤدي تدريبات منفردة على مدار ساعة لتجهيزه بدنيا.
سبق أن أعلن الجهازان الفني والطبي جاهزية عمرو السولية، بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في مباراة أسوان بجزع في الرباط الخارجي للكاحل.
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي يكشف سبب عدم مشاركة عمرو السولية في ودية الإعلاميين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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