بعثة الفروسية تصل القاهرة مساء اليوم بعد التأهل للاوليمبياد والفوز بالبطولة الدولية

تصل بعثة منتخبنا الوطنى للفروسية لقفز الحواجز إلى مطار القاهرة فى تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الثلاثاء ، قادمة من مدينة الرباط المغربية ، بعد أن صنع منتخبنا الوطنى تاريخاً جديداً للعبة بالتأهل لدورة الألعاب الأوليمبية رقم 32 التى تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو الصيف المقبل ، وذلك بعد فوز منتخبنا ببطولة الأمم التى أقيمت اليوم اول امس على ملاعب السلام بمدينة الرباط المغربية ، فضلا عن فوزه بالبطولة الدولية متفوقا على منتخب سويسرا بطل النسخة السابقة الذى حل فى المركز الثانى ، وحصل المنتخب البرازيلى على المركز الثالث ، فى حين جاء المنتخب الايطالى فى المركز الرابع ، ليتسيد منتخبنا اللعبة على مستوى العالم ، ويتقدم على عظماء اللعبة أمثال إيطاليا وفرنسا وألمانيا وإنجلترا وسويسرا والبرازيل وكندا والبرتغال

وهولندا ،وضم المنتخب كلاً من الفرسان سامح الدهان عبد القادر سعيد ونائل نصار ومحمد طاهر زيادة .

قال هشام حطب رئيس مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية ورئيس الاتحادين المصرى والإفريقي للفروسية إن المنافسة على التأهل للدورة الأوليمبية كانت على أشدها مع دول المغرب المستضيفة البطولة والتى شارك فرسانها بخيول مملوكة للملك ، سعر الحصان الواحد يفوق أسعار الخيول المصرية التى شارك بها منتخبنا مجتمعة بثلاثة أضعاف والتى أرتكب منتخبها 31 خطاءا ، وقطر التى تأهلت بعد.حصولها على المركز الثانى ، ويملك فرسانها خيولا بملايين الدولارات ، لدرجة أن أحد هذه الخيول وصل سعره إلى 15 مليون يورو ، ومع ذلك أرتكب