الأهلي يستعيد الدوليين ويعسكر لقمة الزمالك الجمعة

استقر رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على موعد معسكر الفريق قبل مباراة القمة مع الزمالك المقرر لها مساء يوم السبت المقبل ضمن مواجهات الجولة الرابعة في بطولة الدوري العام.

وحدد فايلر، يوم الجمعة المقبل، موعدا لمران الفريق الأخير على ملعب التتش، على أن يعقبه الدخول في معسكر مغلق للمبيت بأحد الفنادق استعدادا لمباراة الزمالك، وذلك وفقا لجدول مواعيد تدريبات الفريق في الفترة المقبلة.

وخاض الأهلي أمس الاثنين تجربة ودية أمام الإعلاميين على ملعب التتش انتهت بفوز الفريق بهدف دون رد، سجله وليد أزارو، واطمأن فايلر خلال المباراة، على جاهزية جميع اللاعبين وتنفيذ بعض الجوانب الفنية والخططية.

ويدخل الأهلي مباراة القمة المقبلة وهو متصدر ترتيب جدول مسابقة الدوري برصيد 9 نقاط بعد الفوز في ثلاث مباريات.

ويخوض الفريق مرانه في الخامسة مساء اليوم على ملعب التتش، تحت إشراف السويسري رينيه فايلر، المدير الفني وجهازه المعاون. ويستعد الأهلي لمباراة الزمالك التي تقام يوم السبت المقبل، في ختام منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري.

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واستعد الأهلي للمباريات المقبلة في الدوري من خلال التدريبات اليومية على ملعب التتش، والمباراة الودية التي أقيمت أمس أمام الإعلاميين والتي دفع خلالها الجهاز الفني بجميع اللاعبين للاطمئنان على جاهزيتهم.

ووفقا لأجندة رينيه فايلر، يخوض الفريق مرانه ابتداء من اليوم الثلاثاء وحتى الخميس في الخامسة مساء، فيما يؤدي الفريق مرانه يوم الجمعة المقبل في الثالثة عصرا.

لاعبو الأهلي الدوليون، ينتظمون اليوم مع الفريق بعد انتهاء ارتباطاتهم مع المنتخبات الوطنية ومشاركتهم في المباريات الودية الدولية . ويخضع اللاعبون الدوليون لبرنامج بدني خاص تحت إشراف توماس بينكيل، مخطط الأحمال، للتخلص من حالة الإجهاد العضلي، قبل الانتظام بشكل كامل في مران الفريق الجماعي.

وشهدت الفترة الماضية غياب 11 لاعبا عن تدريبات الأهلي بسبب ارتباطهم بمباريات ودية مع المنتخبات الوطنية، حيث شارك كل من محمد الشناوي وأحمد فتحي وأيمن أشرف وحسين الشحات ومحمد مجدي قفشة وحمدي فتحي، مع المنتخب الوطني الأول ، فيما شارك الرباعي "رمضان صبحي وصلاح محسن عمار حمدي ومصطفة شوبير" مع المنتخب الأولمبي، وشارك علي معلول، مع منتخب تونس.