شاهد.. فرج عامر يطالب بتأجيل مباراة سموحة مع بيراميدز بسبب لقاء القمة

طالب المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة من لجنة المسابقات باتحاد الكرة تأجيل لقاء فريقة مع بيراميدز في رابع جولات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ونشر عامر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلًا :"اذا كانت القمة بين الاهلي والزمالك

ستؤجل فمن العدل تعديل موعد لقاؤنا مع بيراميدز بعد غد الى نفس موعد القمة لان هناك سبع لاعبين من فريق سموحة سيعودوا اليوم عصرا من لاعبي المنتخب القومي الاول ومنتخب الشباب ومنتخبات عربية وافريقية احدهم اصيب اصابة شديدة تحتاج ٣ شهور والاخرين معظمهم يعاني من شد او ارهاق او اي اصابة اخري بالاضافة لعدم مشاركتهم مع الفريق في اي تدريب خاص بالمباراة القادمة".

وكانت تداولت أنباء حول تأجيل مباراة القمة التي ستجمع بين الأهلي والزمالك بسبب دواع أمنية ولم يصدر قرار رسمي حتى الآن.