انضمام همام وبيكيتى لتدريبات الإسماعيلي .. وانتهاء أزمة الوحش

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادى الإسماعيلى استعداداته لمواجهة حرس الحدود يوم الجمعة القادم ضمن منافسات الجولة الرابعة ببطولة الدورى الممتاز.

وأكد صبرى المنياوى مدير الكرة بالنادى الإسماعيلى فى تصريحات خاصة لـ«الوفد» أن الفريق يواجه حرس الحدود وهو مكتمل الصفوف ماعدا إبراهيم أبو اليزيد مدافع الفريق الذى أصيب على هامش مشاركته أمام المصرى البورسعيدى ومحمد صادق الذى أصيب خلال مشاركته مع المنتخب الأولمبى أمام جنوب أفريقيا.

وقال المنياوى إن الإسماعيلى يحفز لاعبية دائمًا قبل المباريات ماديًا ومعنويًا ودائمًا يسعون إلى تقديم أفضل ما لديهم مشيرًا الى أن الفوز بأى مباراة فى حد ذاته تحفيز قوى للاعبين لأنهم يلعبون لنادٍ كبير والجميع يرغب فى عودة الفريق إلى مكانته الطبيعية وسط الكبار.

وأضاف أن الغينى بيكيتى سيلفا عاد إلى مصر عقب الانضمام إلى

منتخب بلاده مساء الأحد الماضى برفقة عائلته، والدولى العراقى همام طارق ينتظم في تدريبات الفريق بداية من غد الأربعاء.

وعن أزمة عمر الوحش قال المنياوى إن اللاعب انتظم فى التدريبات بشكل جيد عقب الحصول على جزء من مستحقاته أمس الثلاثاء.

وعن مواجهة الجزيرة الإماراتى والمقرر لها أن تقام يوم 23 أكتوبر الجارى فى ذهاب دور الـ16 بالبطولة العربية، قال إن المدرب الجديد للفريق الإماراتى أربك حساباتهم ولكن من حظهم أن الفريق لديه مباراة فى الدورى قبل مواجهة الدراويش ومن خلالها الصربى ميودراج يسيتش المدير الفنى للفريق الأصفر يدرس الفريق جيدًا.

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ومن ناحية أخرى أعرب إسلام كاظم مدرب الإسماعيلى مواليد 99 عن

سعادته بالتغلب على الزمالك بأربعة أهداف مقابل هدف بدورى الجمهورية.

وقال كاظم«الأداء فى مباراة الزمالك هو الوجه الحقيقى لفريق الإسماعيلى 99 واجهنا صعوبات فى المباريات الماضية من إصابات و ظلم تحكيمى ، لكن مباراة الزمالك هى البداية الحقيقية للفريق من أجل التتويج بالبطولة».

وأضاف أن دورى 99 صعب ولا يقل عن دورى الفريق الأول ولكنهم يواجهون فرق صعبة ولديها عناصر جيدة لذلك يكافحون ويحفزون اللاعبين دائما من أجل التتويج بالبطولة للعام الثانى على التوالي».

وعن تدريب فريق 99 مع الفريق الأول قال كاظم:«التدريب مع الفريق الأول يعطى ثقلًا للاعبين وظهر جليًا على حازم مرسى ومحمد الضرف و محمد عمار مشيرًا إلى أن الإسماعيلى يمتلك كنزًا اسمه محمود عبدالله سيكون اهم لاعب فى مصر خلال السنوات القادمة والفريق يمتلك أكثر من لاعب يستحقون الانضمام للفريق الأول خلال الفترة القادمة.

واختتم كاظم قائلًا:« نكرر دائما أن التعادل بالنسبة لنا هزيمة وأن الفريق الذى يريد تحقيق بطولة عليه ان يلعب كل المباريات كأنها مباريات كؤوس.».