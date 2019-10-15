بعد فشل المفاوضات مع جروس.. ألونسو يقترب من قيادة أهلي جدة

اقترب نادي أهلي جدة السعودي من حسم ملف اختيار المدير الفني الجديد للفريق بعد المفاوضات المكثفة التي أجراها مسئولو النادي مع عدد من المدربين، على رأسهم الأورجوياني دييجو ألونسو.

قدم النادي السعودي عرضًا رسميًا لألونسو بعقد لموسم واحد،

يحصل خلاله على راتب يقدر بمليون و800 ألف دولار، بجانب إضافة بند في العقد يسمح بتمديد التعاقد لموسم جديد.

كان مسئولو أهلي جدة تلقوا صدمة كبيرة بعد أن سافر السويسري

كريستيان جروس، المدير الفني الأسبق للفريق والمدرب السابق للزمالك، إلى بلاده، على رغم اتفاقه مع الأهلي على شروط عودته لقيادة الفريق.

جدير بالذكر أن ألونسو، الذي لعب سابقًا لأندية فالنسيا ومالاجا وأتليتكو مدريد في إسبانيا، حقق نتائج مميزة للغاية كمدرب في السنوات الأخيرة أثناء قيادته لفريقي موتريري وباتشوكا في المكسيك.