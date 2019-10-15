تكتمل صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم الثلاثاء، بعودة اللاعبين الدوليين استعدادًا لمباراة القمة يوم السبت المقبل بالجولة الرابعة للدورى الممتاز بعد أن خاض الفريق تجربة ودية ضد الإعلاميين أمس الاثنين للاطمئنان على البدلاء.
وأكد الدكتور خالد محمود، طبيب الأهلي، أن حالة مروان محسن، مهاجم الفريق فى تحسن مستمر، بعد تنفيذ البرنامج العلاجى والتأهيلى للتخلص من الإصابة التى تعرض لها فى الوجه خلال مباراة سموحة فى الأسبوع الأول من بطولةالدوري، والتى استدعت خضوعه للجراحة.
وقال طبيب الفريق: إن النادى سيبدأ إجراءات شراء القناع الخاص بمروان محسن والاتصال بالشركة الطبية المتخصصة فى هذا المجال خلال 48 ساعة للحصول على المقاسات الخاصة به، على أن يتم إحضاره من إسبانيا فى غضون أسبوع.
وأشار إلى أن عمرو السولية لاعب الوسط أصبح جاهزًا طبيًا بعد مشاركته فى مران الفريق كاملًا؛ سواء الجزء البدنى أو
وخضع كريم وليد نيدفيد لفحص طبى لتقييم مدى تحسن حالته بعد قيامه بالجرى حول الملعب للمرة الأولى منذ خضوعه لجراحة غضروف الركبة فى ألمانيا.
من ناحية أخري أكد محمد محمود صانع ألعاب الفريق أنه ينتظر العودة للمشاركة فى المباريات مع الأحمر بشغف كبير بعد غيابه لفترة اقتربت من 10 أشهر بسبب إصابة الرباط الصليبي.
وأضاف: «أتمنى أن أشارك فى مباراة الزمالك. مباريات القمة دائمًا ما تشهد مفاجآت، وآمل أن تكون مشاركتى واحدة منها».
كانت هذه تفاصيل خبر قناع إسبانى لمروان محسن.. ومحمد محمود يحلم بالمشاركة في لقاء القمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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