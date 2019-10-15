الأهلي يتراجع عن مفاوضات حجازي.. وأزمة جديدة فى مستحقات كوليبالي

تراجع النادى الأهلى عن مفاوضات عودة المدافع الدولى أحمد حجازى فى شهر يناير المقبل، بعد أن بدأ بعض الوسطاء جس نبض اللاعب خلال وجوده فى معسكر المنتخب الوطنى الأخير، ولم يمانع اللاعب ولكنه طلب فتح باب المفاوضات مع مدير أعماله الإنجليزى كريستيان إيميل، الذى دخل فى خلافات مع إدارة الأهلى خلال الفترة الأخيرة.

أغلق الأهلى سريعًا ملف المفاوضات مع حجازى، خصوصًا أن إدارة القلعة الحمراء لا ترغب فى إعادة العلاقات مع الوكيل الإنجليزى فى الفترة المقبلة.

على صعيد آخر، أعلن حلمى عبدالرازق، المستشار القانونى للأهلي، عن حدوث خلاف جديد مع النجم الساحلى التونسي، بشأن أزمة اللاعب الإيفوارى سليمانى كوليبالي، الذى هرب من الفريق

الأحمر فى شهر أبريل 2017 موضحًا أن الأهلى تمسك بالحصول على الغرامة الموقعة على اللاعب وفقًا لمنطوق الحكم الذى نص على أنها تكون بالدولار.

أضاف: «الجانب التونسى يرغب فى تسديد الغرامة التى تبلغ مليونًا و400 ألف دولار بالعملة التونسية، وهذا الأمر مرفوض، وطلبنا خطاب ضمان من النجم الساحلى من أجل التأكد من رغبتهم فى تسديد الغرامة، لكن ذلك لم ينفذ أيضًا، لذلك عادت المفاوضات لنقطة الصفر مجددًا».