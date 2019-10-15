مكافآت ضخمة لكوماندوز يد الزمالك.. واستقبال حافل للفريق بمطار القاهرة

وجه مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، التهنئة للفريق الأول لكرة اليد بالنادي بعد تتويجه بلقب بطولة أفريقيا للمرة 12 في تاريخه.

قال رئيس الزمالك إن اللاعبين كانوا رجالًا وواجهوا منافسًا قويًا ومحترمًا، موجهًا الشكر لجميع أفراد الجهاز الفنى والإدارى والطبى، ووجه شكرًا خاصًا إلى الدكتورة شريفة الفار، رئيس البعثة التى حققت مع الفريق فى ثلاث رحلات رأستها ثلاث بطولات، مشيرًا إلى أنه سيكون هناك استقبال حافل لفريق اليد بالنادى فى مطار القاهرة، وأن مجلس إدارة النادى

سيوجد بأكمله فى المطار لاستقبال كوماندوز اليد، كما سيكون هناك حفل تكريم للفريق والجهاز الفنى، وسيتم صرف مكافآت مميزة وضخمة لهم، مشددًا على أنه على رغم الحملات التى يشنها الحاقدون والكارهون للنادى على مجلس الإدارة فإن الإنجازات تتحقق.

كشف باسم السبكى، المدير الفنى لفريق كرة اليد بنادى الزمالك، عن أن فريقه نجح فى تحقيق اللقب الأغلى فى تاريخ مشاركاته ببطولة أفريقيا، الذى يأتى

للمرة الثالثة على التوالى، وهو ما يعنى احتفاظ الزمالك بالكأس مدى الحياة، إضافة إلى الانفراد بلقب الأكثر حصولًا على البطولة.

أوضح السبكى، أن المباراة النهائية كانت صعبة للغاية، على رغم أن فريق سبورتنج يلعب النهائى، للمرة الأولى فى تاريخه، إلا أنه كان ندًا قويًا للزمالك واستحق الوصول للمباراة النهائية وتحقيق المركز الثانى.

وتابع، أن الشد العصبى كان أحد عوامل صعوبة اللقاء، خصوصًا أن لاعبى الزمالك كانت لديهم رغبة شديدة فى حصد اللقب والضغوط كبيرة، وهو ما منح سبورتنج فرصة كبيرة للسيطرة على فترات كبيرة من اللقاء، إلا أن خبرة لاعبى الزمالك ساهمت بشكل كبير فى حسم اللقاء لصالحهم.