اونلاين | كول كورة - KOOORA GOAL مشاهدة مباراة العراق وكمبوديا بث مباشر يلا شوت 7SRY ماتش العراق ON SPOTS المفتوحة NOW

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موعد مباراة العراق وكمبوديا والقنوات الناقلة لها قرر الاتحاد الأسيوي إقامة مباراة العراق وكمبوديا اليوم الثلاثاء الموافق 15-10-2019 على أرضية ملعب ” بنوم بن الأولمبي” بالعاصمة الكمبودية، وسوف تذاع المباراة في تمام الساعة 2:30 ظهرا بتوقيت العراق والسعودية، والساعة 1:30 ظهرا بتوقيت مصر، وسوف تذاع المباراة حصريا عبر قنوات بي إن سبورت القطرية وقناة الكأس إتش دي 2.

مباراة العراق وكبوديا اليوم، يحل ظهر اليوم الثلاثاء الموافق 15 أكتوبر 2019 المنتخب العراقي ضيفا ثقيلا على نظيره منتخب كمبوديا ضمن مباريات التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم بقطر 2022 وكأس آسيا بالصين 2023، وينتظر الشعب العراق كله هذه المباراة الهامة والمرتقبة لأسود الرافدين، والتي سوف يتربع من خلال الفوز بها على قمة المجموعة، وعبر موقعنا عرب فور نيوز سوف نتابع معكم موعد هذه المباراة والقنوات الناقلة لها ونتيجة المباراة لحظة بلحظة.

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مباراة العراق وكمبوديا اليوم

تأتي مباراة العراق وكمبوديا اليوم ضمن مباريات الجولة الرابعة في المجموعة الثالثة والتي تضم كلا من ” العراق وكبوديا وإيران والبحرين وهونغ كونغ”، ويحتل المنتخب العراقي المركز الأول في هذه المجموعة برصيد 4 نقاط، وذلك بعد أن استطاع أسود الرافدين تحقيق الفوز في المباراة الأولى على منتخب هونغ كونج والتعادل في المباراة الثانية أمام منتخب البحرين، ويرغب المنتخب العراقي في تأكيد صدارته لهذه المجموعة بالفوز في مباراة اليوم.