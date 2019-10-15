رياضة | قبل مواجهة السعودية.. منتخب فلسطين لا يخسر على ملعبه (تقرير)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل مواجهة السعودية.. منتخب فلسطين لا يخسر على ملعبه (تقرير) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض المنتخب السعودي مواجهة قوية ضد نظيره منتخب فلسطين في تمام الثالثة عصرًا اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المزدوجة المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022، وكأس أمم آسيا 2023 بالصين، وستقام المباراة على الأراضي الفلسطينية علي ملعب "فيصل الحسيني" في بلدة "الرام" بالضفة الغربية.

وتعتبر هذه المواجهة الأولي بين السعودية أمام فلسطين على الأراضي الفلسطينية، حيث رفض المنتخب السعودي، خوض مباراته ضد المنتخب الفلسطيني في "رام الله" عام 2015 ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة أمم آسيا، حيث أقيمت المباراة على استاد "عمان" الدولي.

وتحظي مباراة السعودية وفلسطين اليوم الثلاثاء، باهتمام كبير من الجانب الفلسطيني، لاسيما وأن هذه الزيارة تعتبر تاريخية بالنسبة للمنتخب السعودي، وحرص محمود عباس أبومازن رئيس فلسطين على استقبال بعثة منتخب السعودية، نظرًا لأهمية اللقاء.

منتخب فلسطين لا يخسر علي أرضه

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يتسلح منتخب فلسطين بتفوقه على ملعبه قبل مواجهة منتخب السعودية، حيث لم يخسر المنتخب الفلسطيني أي مباراة رسمية منذ اعتماد ملعبه في "رام الله" بالضفة الغربية، حيث جاءت مبارياته على ملعبه بين الانتصارات والتعادلات ولم يخسر أي مباراة رسمية هناك.

وفي التصفيات الآسيوية الحالية، استهل منتخب فلسطين مشواره بالبطولة بالفوز علي ملعبه علي منتخب أوزبكستان بهدفين دو مقابل، ويتطلع لمواصلة تفوقه بالفوز علي منتخب السعودية في مباراة اليوم.

موعد مباراة فلسطين ضد السعودية والقنوات الناقلة لها

تنطلق المواجهة المرتقبة بين فلسطين والسعودية في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت مدينة القاهرة، والرابعة عصرًا بتوقيت مكة المكرمة، اليوم الثلاثاء، الموافق 15 أكتوبر لعام 2019، ويتصدر منتخب السعودية ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، بينما يحتل المنتخب الفلسطيني المركز الرابع برصيد 3 نقاط.

من المنتظر أن تذاع مباراة السعودية وفلسطين، حصريًا فور انطلاقها في موعدها المحدد، عبر قناتي KSA SPORTS HD 1، بصوت المعلق عبدالله الحربي، والكأس HD 1، الجولة الرابعة لتصفيات آسيا المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023.