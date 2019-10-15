رياضة | بعثة الفروسية تصل القاهرة مساء اليوم بعد التأهل للاوليمبياد والفوز بالبطولة الدولية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعثة الفروسية تصل القاهرة مساء اليوم بعد التأهل للاوليمبياد والفوز بالبطولة الدولية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال هشام حطب رئيس مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية ورئيس الاتحادين المصرى والإفريقي للفروسية إن المنافسة على التأهل للدورة الأوليمبية كانت على أشدها مع دول المغرب المستضيفة البطولة والتى شارك فرسانها بخيول مملوكة للملك ، سعر الحصان الواحد يفوق أسعار الخيول المصرية التى شارك بها منتخبنا مجتمعة بثلاثة أضعاف والتى أرتكب منتخبها 31 خطاءا ، وقطر التى تأهلت بعد.حصولها على المركز الثانى ، ويملك فرسانها خيولا بملايين الدولارات ، لدرجة أن أحد هذه الخيول وصل سعره إلى 15 مليون يورو ، ومع ذلك أرتكب منتخبها 27 خطاءا ، والإمارات العربية المتحدة التى خرجت من البطولة ، وتم استبعاد منتخبها من استكمال المنافسات بعد ارتكاب أخطاء عديدة ، أدت إلى استبعاد لاعب ، وعدم استكمال آخر البطولة ، والمملكة العربية السعودية التى تمتلك خيولا من أفضل خيول العالم ، ومع ذلك أرتكب منتخبها 43 خطاءا ، مشيرا إلى الجيل الحالى من فرسان منتخبنا الوطنى صنعوا تاريخا لم يحدث منذ 60 عاما بتأهل المنتخب إلى الدورة الأوليمبية .
اوضح حطب أن أبطال مصر الأربعة ارتكبوا 4 أخطاء فقط ، فى تفوق واضح وإنجاز تاريخى للمنتخب المصرى ، لافتا إلى انه لم يتأهل للاوليمبياد أى منتخب مصرى آخر منذ دورة الألعاب الأوليمبية التى استضافتها العاصمة الإيطالية روما عام 60 ، وتعد هى المرة الأولى التى يتأهل فيها منتخبان من الدول العربية، بعد أن كان من قبل يتأهل منتخب واحد فقط ، وضم كل منتخب أربعة فرسان، وتم احتساب نتائج أفضل ثلاثة فرسان طبقًا للنظام الجديد فى التأهل .