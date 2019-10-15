رياضة | عاجل.. أول قرار رسمي من الأهلي عن تأجيل القمة

وتساءل مسئولو القلعة الحمراء عن حقيقة تأجيل المواحهة خاصة أن الفريق لم يتلق خطابًا رسميَا بالتأجيل حتى الآن، رغم الأنباء المتداولة عن تأجيل المباراة.

ويسعى مسئولو الأحمر لمعرفة مصير المباراة سواء بتأجيلها أو إقامتها في موعدها، من أجل إخطار الجهاز الفنى بأى تعديلات جديدة لتعديل البرنامج التدريبي.

الأهلي وبرنامج خاص للدوليين

Advertisements