رياضة | عاجل.. أول قرار رسمي من الأهلي عن تأجيل القمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. أول قرار رسمي من الأهلي عن تأجيل القمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وتساءل مسئولو القلعة الحمراء عن حقيقة تأجيل المواحهة خاصة أن الفريق لم يتلق خطابًا رسميَا بالتأجيل حتى الآن، رغم الأنباء المتداولة عن تأجيل المباراة.
ويسعى مسئولو الأحمر لمعرفة مصير المباراة سواء بتأجيلها أو إقامتها في موعدها، من أجل إخطار الجهاز الفنى بأى تعديلات جديدة لتعديل البرنامج التدريبي.
الأهلي وبرنامج خاص للدوليين
ويستأنف الأحمر بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني تدريباته اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، بمشاركة اللاعبين الدوليين، استعدادا لمباراة القمة.
وقرر رينيه فايلر وضع برنامج استشفائي للاعبين الدوليين والمنتظر انتظامهم اليوم في مران الفريق الأحمر، لتجنب الإرهاق والإجهاد قبل المواجهة المرتقبة.
وكان منتخب مصر الأول قد خاض مباراة ودية أمس أمام بتسوانا وحقق الفوز بهدف حمدي فتحي، بينما لعب المنتخب الأوليمبي مباراتين وديتين أمام نظيره الجنوب إفريقي تعادل في الأولى بهدف لكل فريق، وفاز في الثانية بهدف رمضان صبحي.
ويستعد الأهلي لمواجهة غريمه التقليدي الزمالك مساء السبت المقبل في قمة مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري يوم السبت المقبل.