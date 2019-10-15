رياضة | دفعة جديدة لـ دييجو كوستا وألفارو موراتا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دفعة جديدة لـ دييجو كوستا وألفارو موراتا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقدم مهاجمي اتليتكو مدريد أداء ضعيف وخاصة الاسباني دييجو كوستا وألفارو موراتا مقارنة بالموسم الماضي.

لا يزال خط فريق اتليتكو مدريد الدفاعي يؤدي دوره كواحد من صفوف النخبة في الدوري الاسباني ، لكن الأهداف مفقودة ، حيث سجلت سبعة فقط في مبارياتها الثمانية.

وكان فريق دييجو سيميون سيواجه تحديًا في القمة المقبلة في مايو ، فسوف يحتاجون إلى رجالهم الأوائل لإيجاد نموذج قريبًا.

دفع أتليتيكو 50 مليون يورو لإعادة دييجو كوستا إلى الوطن بعد أن نفيه أنطونيو كونتي في ستامفورد بريدج ، ورش 55 مرة أخرى ليصبح 65 مليون يورو على موراتا لينهي وقته في لندن.

لكن هذه الأرقام لم تنعكس على أرض الملعب. كلاهما له هدف واحد هذا الموسم ، أقل من جواو فيليكس وفيتولو وحتى توماس بارتي.

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أثرت الإصابات على اثنين منهم ، ولكن ليس بما يكفي لشرح نضالاتهم في استاد واندا متروبوليتانو.

تعرض الإصابات سيئة التوقيت موراتا لمشكلة في الركبة مما جعله يغيب عن المباريات الكبيرة ضد ريال سوسيداد ويوفنتوس ، إضافة إلى تشكيلة أسبانيا الحالية.

وأظهر ومضات من العودة إلى نفسه المعتادة ضد بلد الوليد ، ولكن الأهداف مفقودة.

وفي الوقت نفسه ، لم يسجل كوستا هدفاً في واندا منذ نوفمبر 2018 ، وشارف على بلوغه العام الماضي منذ آخر احتفال أمام معجبيه سيموني ، رغم ذلك ، يقف مع مهاجميه.

وقال سيموني مؤخرًا: "عندما يسترد كوستا وموراتا المستوى المتوقع منهما ، سنتحسن".

وتابع: الآن ، يتعين عليهم العمل لاستعادة هذا النموذج وإظهار أنصار أتليتيكو أنهم من أفضل المهاجمبن في إسبانيا".