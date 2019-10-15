رياضة | الأهلي يحصن عمرو السولية ويكشف تطورات إصابة "متولي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يحصن عمرو السولية ويكشف تطورات إصابة "متولي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فضل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عدم الدفع بعمرو السولية في ودية الإعلاميين التي أقيمت أمس على ملعب التتش والتي انتهت بفوز الفريق بهدف دون رد، سجله وليد أزارو، وذلك لعدم المجازفة باللاعب العائد من الإصابة والذي شارك أمس الأول فقط في المران الجماعي.

واكتفى الجهاز الفني للأهلي بتنفيذ عمرو السولية لبرنامج بدني أمس تحت قيادة توماس بينكيل مخطط الأحمال، حيث خاض اللاعب جلسة في الجيم قبل أن يؤدي تدريبات منفردة على مدار ساعة لتجهيزه بدنيا.

وسبق أن أعلن الجهاز الفني والطبي جاهزية عمرو السولية بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في مباراة أسوان بجزع في الرباط الخارجي للكاحل.

ويواصل محمود متولي مدافع الأهلي برنامجه التأهيلي للتخلص من الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته في مباراة السوبر المصري أمام الزمالك والتي أقيمت يوم 20 سبتمبر الماضي.

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ويؤدي محمود متولي جلسة في الجيم إلى جانب بعض الفقرات التأهيلية في ملعب التتش تحت إشراف طارق عبدالعزيز أخصائي التأهيل بالنادي.

وكان متولي قد اشتكى ، من إصابة بتمزق في العضلة الخلفية، وكشفت نتائج الأشعة الأخيرة التي أجراها عن حدوث التئام بنسبة 85%، ويواصل اللاعب تنفيذ برنامجه العلاجي والتأهيلي للتعافي من الاصابة بشكل كامل تمهيدا لعودته للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وينتظم لاعبو الأهلي الدوليون مع الفريق بعد انتهاء ارتباطاتهم مع المنتخبات الوطنية ومشاركتهم في المباريات الودية الدولية .

ويخضع اللاعبون الدوليون لبرنامج بدني خاص تحت إشراف توماس بينكيل، مخطط الأحمال، للتخلص من حالة الإجهاد العضلي، قبل الانتظام بشكل كامل في مران الفريق الجماعي.

وشهدت الفترة الماضية غياب 11 لاعبًا عن تدريبات الأهلي بسبب ارتباطهم بمباريات ودية مع المنتخبات الوطنية، حيث شارك كل من محمد الشناوي وأحمد فتحي وأيمن أشرف وحسين الشحات ومحمد مجدي قفشة وحمدي فتحي، مع المنتخب الوطني الأول ، فيما شارك الرباعي " رمضان صبحي وصلاح محسن عمار حمدي ومصطفي شوبير"مع المنتخب الأولمبي، وشارك علي معلول، مع منتخب تونس.