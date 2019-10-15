رياضة | رينيه فايلر يرفض المخاطرة بنجم الأهلي أمام الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رينيه فايلر يرفض المخاطرة بنجم الأهلي أمام الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرفض السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الدفع بمحمد محمود لاعب الفريق الأحمر في التشكيل الأساسي في المباراة المقبلة أمام الزمالك والتي تقام ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري

ويواجه الأهلي غريمه التقليدي الزمالك في الساعة السابعة مساء السبت المقبل في قمة مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري وهو اللقاء المتوقع أن يكون قمة في الإثارة بعدما فاز الأحمر بمباراة السوبر المصري في بداية المصري بنتيجة 3-2.



وجاء رفض رينيه فايلر بفكرة الدفع بمحمود بسبب افتقاده لحساسية المباريات، حيث غاب عن الفريق منذ شهر يناير الماضي بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي وغضروف الركبة. وجاء رفض رينيه فايلر بفكرة الدفع بمحمود بسبب افتقاده لحساسية المباريات، حيث غاب عن الفريق منذ شهر يناير الماضي بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي وغضروف الركبة. وكان محمد محمود قد لعب شوطًا واحدًا لأول مرة منذ 9 أشهر في مباراة الأهلي الودية بالأمس أمام الإعلاميين والتي انتهت بفوز الفريق الأحمر بهدف نظيف.

فيما تبدو حظوظ عودة عمرو السولية أقوى للمشاركة بشكل أساسي بعدما أعلن الجهاز الطبي جاهزيته للمشاركة وشفاءه من الإصابة التي لحقت به وذلك ليلعب بجوار حمدي فتحي في وسط الملعب والذي تألق بشدة وسجل هدفًا لمنتخب مصر في المباراة الودية الأخيرة أمام بتسوانا ليثبت أنه من أنجح صفقات القلعة الحمراء بعدما قدم أوراق اعتماده بقوة منذ التعاقد معه من فريق إنبي.