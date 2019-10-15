رياضة | برشلونة يفاجئ كوتينيو بقرار صادم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يفاجئ كوتينيو بقرار صادم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم الثلاثاء، عن مفاجأة مدوية فيما يخص مستقبل البرازيلي فيليب كوتينيو المعار لصفوف بايرن ميونيخ الألماني، مع البارسا في الفترة المقبلة.

برشلونة يفاجئ كوتينيو بقرار صادم

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وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية في تقرير لها اليوم إن برشلونة قرر عدم تواجد كوتينيو في النادي مر أخرى حتى إن قرر اللاعب العودة من جديد في الموسم المقبل.

وتابعت الصحيفة: "رغم أن كوتينيو يملك علاقة جيدة مع سواريز و ميسي فهو لن يرتدي ألوان برشلونة مرة أخرى".

واختتمت: "إذا قرر بايرن ميونخ عدم تفعيل خيار الشراء فسيبحث برشلونة عن التخلص من كوتينيو لأحد فرق الدوري الإنجليزي".