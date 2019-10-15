رياضة | موهبة ألمانية على رادار برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موهبة ألمانية على رادار برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء عن إهتمام إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني بالحصول على خدمات بعض اللاعبين خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة من أجل تدعيم صفوف الفريق والقدرة على المنافسة أوروبياً ومحلياً .

وعلى ذمة موقع " موندو ديبورتيفو " الاسباني المقرب من النادي الملكي فإن البلوجرانا تراقب عن كثب موهبة ألمانية شابة وهو المهاجم الالماني كريم أديمي صاحب السبعة عشر عاماً والذي يلعب لصفوف فريق نادي ريد بول سالزبورج حيث يتماشى التفكير في العاقد مع لاعبين شباب الإستراتيجية الموجودة في النادي خلال السنوات القليلة الماضية .

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وسبق أن تعاقد برشلونة خلال السنوات القليلة الماضية مع لاعبين مثل رونالد أراوخو وكلير توديبو وموسى واجي ولم تتجاوز أعمار أي منهم 22 عاماً حيث ترى الإدارة أن هولاء اللاعبين هم النواة التي ستشكل مستقبل الفريق حرصاً منهم على إيجاد نسخة مصغرة من قائد الفريق الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي .

ودفع الأسطورة الهولندية باتريك كلويفرت رئيس أكاديمية لاماسيا الإدارة إلى الحصول على خدمات اللاعب وسرعة التعاقد معه لكن العائق في الصفقة سيكون سعر اللاعب المرتفع حيث ترغب إدارة سالزبورج في الحصول على 8 مليون يورو نظير الإستغناء عنه بعد أن تعاقدوا معه في صيف العام 2018 مقابل 3.5 مليون يورو .

ويتميز اللاعب بالقدرة على اللعب في أكثر من مركز منهم المهاجم الصريح بالإضافة إلى الجناح الأيسر والجناح الأيمن ويشبه بصورة كبيرة أنسو فاتي موهبة برشلونة الحالي كما أنه لديه ميزة رائعة في التخلص من موقف لاعب ضد لاعب وفي حالة نجحت برشلونة في ضم اللاعب سيكون ضمن فريق الناشئين .