رياضة | بسبب ليفربول.. كلوب يصدم ريال مدريد ومانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بسبب ليفربول.. كلوب يصدم ريال مدريد ومانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مهاجم ليفربول السابق روبي فاولر أن مدرب نادي الريدز الحالي يورجين كلوب رفض فرصة إدارة اثنين من أفضل الأندية في العالم ، ريال مدريد ومانشستر يونايتد.

أكمل مدرب ليفربول أربع سنوات من تدريب الريدز في وقت سابق من شهر أكتوبر بعد انضمامه إليه من بوروسيا دورتموند ، ولكن كان من الممكن أن تكون الحياة مختلفة تمامًا مع اثنين من عمالقة كرة القدم أيضًا في الإطار للتوقيع على الألماني.

وقال فاولر في تصريحات صحفية: "أخبرني أنه رفض اثنين من الأندية الغنية للغاية ، أحدهما مانشستر يونايتد والآخر ربما ريال مدريد ، لأنه لم يعجبه كيف ركزوا فقط على المصالح التجارية".

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وأكد: إنه أحب ليفربول لأنه كان لديه توازن بين الأموال اللازمة للوصول إلى القمة وتاريخ وهوية النادي ومشجعيه.

وتابع: "لقد حظيت العلامة التجارية "كلوب" لكرة القدم الهجومية ذات الأوكتان العالية بإعجاب طويل من خلال التسلسل الهرمي لريال مدريد.

وفاز بلقب الدوري الالماني مرتين إلى جانب بوكال في دورتموند ، وكذلك خسر نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2013 أمام بايرن ميونيخ.

وعلى الرغم من رفعه لقب دوري أبطال أوروبا مع ليفربول ومع هذه القائمة المذهلة من الأوسمة والسمعة الكبيرة ، سيكون من المثير للاهتمام معرفة ما إذا كان الباب أمام ريال مدريد لا يزال مغلقًا في المستقبل.