رياضة | فايلر يجهز قنبلة موقوتة للزمالك قبل القمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فايلر يجهز قنبلة موقوتة للزمالك قبل القمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاهلي لمواجهة فريق نادييوم السبت المقبل على ملعب إستاد برج العرب بالإسكندرية لحساب مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز والتي يتصدرها النادي الاهلي ويحمل لقبها من الموسم الماضي .

وتمكن المارد الأحمر في البروفة الأخيرة قبل القمة في تحقيق فوز باهت على نادي الإعلاميين في المباراة الودية التي جمعت الفريقان يوم أمس الاثنين وسجل هدف الفريق الوحيد اللاعب المغربي وليد أزارو وشهدت المباراة ظهور عدة مظاهر إيجابية .

وطبقاً لسياسية المباغتة التي يعتمد عليها السويسري المدير الفني للمارد الأحمر منذ قدومه رفض إذاعه المباراة من أجل إخفاء الخطة التي سيلعب بها مباراة القمة والتي ستساهم بشكل كبير في تحديد شكل بطل الدوري منذ البداية حيث سيوسع الاهلي الفارق مع الزمالك إلى خمسة نقاط كاملة في حالة نجح أن يقتنص الفوز .

وشهدت المباراة إضاعة صالح جمعة لركلة جزاء بالإضافة إلى تسجيل أزارو لهدف ثاني تم إلغاؤه بداعي التسلل كما شهد اللقاء أيضاً مشاركة محمد محمود للمرة الأولى بعد ان غاب بداعي الإصابة التي لحقت به على مستوى الرباط الصليبي وأبعدته عن الملاعب لمدة وصلت إلى عشرة أشهر .

ومن المنتظر أن يباغت فايلر نظيره ميتشو المدير الفني لفريق نادي الزمالك ويلعب بورقة محمد محمود كبديل بجانب حمدي فتحي في خط الوسط وهو الذي تألق بالأمس في ودية مصر ضد بوتسوانا وسجل هدف فوز الفراعنة الوحيد في اللقاء الدولي الأول الذي يشارك به .

فهل تنجح خطة فايلر ويحقق الفوز الثاني له على الزمالك بعد إقتناص لقب السوبر من المارد الأبيض ؟