رياضة | فايلر يجهز قنبلة موقوتة للزمالك قبل القمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فايلر يجهز قنبلة موقوتة للزمالك قبل القمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وتمكن المارد الأحمر في البروفة الأخيرة قبل القمة في تحقيق فوز باهت على نادي الإعلاميين في المباراة الودية التي جمعت الفريقان يوم أمس الاثنين وسجل هدف الفريق الوحيد اللاعب المغربي وليد أزارو وشهدت المباراة ظهور عدة مظاهر إيجابية .
وطبقاً لسياسية المباغتة التي يعتمد عليها السويسري المدير الفني للمارد الأحمر منذ قدومه رفض إذاعه المباراة من أجل إخفاء الخطة التي سيلعب بها مباراة القمة والتي ستساهم بشكل كبير في تحديد شكل بطل الدوري منذ البداية حيث سيوسع الاهلي الفارق مع الزمالك إلى خمسة نقاط كاملة في حالة نجح أن يقتنص الفوز .
وشهدت المباراة إضاعة صالح جمعة لركلة جزاء بالإضافة إلى تسجيل أزارو لهدف ثاني تم إلغاؤه بداعي التسلل كما شهد اللقاء أيضاً مشاركة محمد محمود للمرة الأولى بعد ان غاب بداعي الإصابة التي لحقت به على مستوى الرباط الصليبي وأبعدته عن الملاعب لمدة وصلت إلى عشرة أشهر .
فهل تنجح خطة فايلر ويحقق الفوز الثاني له على الزمالك بعد إقتناص لقب السوبر من المارد الأبيض ؟