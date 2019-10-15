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الثلاثاء 15 أكتوبر 2019
رأى ستيفانو مارتينا، وكيل أعمال نجم حراسة المرمى جيانلويجي بوفون، أن الأخير يستطيع مواصلة اللعب حتّى سن الـ44 من عمره.
وقال مارتينا في تصريح نشره موقع غول الايطالي: "أعتقد أنه لديه الفرصة كي يلعب هذا الموسم وأيضا في الموسمين القادمين حيث يستطيع اللعب لسن الـ44 من عمره".
ويلعب بوفون حاليا في صفوف نادي يوفنتوس بعد أن عاد لصفوفه في الصيف الماضي، عقب موسم واحد فقط مع باريس سان جيرمان.
ولعب حتّى الآن مباراتين مع يوفنتوس، أمام هيلاس فيرونا وأمام بريشيا.
كانت هذه تفاصيل خبر وكيل أعمال بوفون: سيستمر في الحراسة حتى 44 عام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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