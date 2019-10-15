وكيل أعمال بوفون: سيستمر في الحراسة حتى 44 عام

الثلاثاء 15 أكتوبر 2019

رأى ستيفانو مارتينا، وكيل أعمال نجم حراسة المرمى ​جيانلويجي بوفون​، أن الأخير يستطيع مواصلة اللعب حتّى سن الـ44 من عمره.



وقال مارتينا في تصريح نشره موقع غول الايطالي: "أعتقد أنه لديه الفرصة كي يلعب هذا الموسم وأيضا في الموسمين القادمين حيث يستطيع اللعب لسن الـ44 من عمره".

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ويلعب بوفون حاليا في صفوف نادي ​يوفنتوس​ بعد أن عاد لصفوفه في الصيف الماضي، عقب موسم واحد فقط مع باريس سان جيرمان.

ولعب حتّى الآن مباراتين مع يوفنتوس، أمام هيلاس فيرونا وأمام بريشيا.