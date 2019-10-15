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قدر ربنا له وقت مناسب..كوكا يعلق على اهداره الفرص مع منتخب مصر...

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جدة - عمرو شويل نتيجة مباراة مصر وبتسوانا

 

عبر أحمد حسن كوكا مهاجم فريق براجا البرتغالي ومنتخب مصر، من خلال صورة فى حسابه الشخصي على موقع انستجرام عن رأيه خلال مشاركته أمس في ودية مصر وبتسوانا التي أقيمت أمس على ملعب برج العرب استعداداً لكأس الأمم الأفريقية 2021.

 

وحرص كوكا على التعليق على الصورة التي أظهرت انفعاله بعد إهدار إحدى الفرص: قدر ربنا له وقت مناسب، ليس سريعاً أو متأخراً، يحتاج للقليل من الصبر والكثير من الإيمان.

 

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كوكا

 


نتيجة مباراة مصر وبتسوانا

 

وفاز منتخب مصر بهدف نظيف على نظيره البتسواني بهدف نظيف سجله حمدي فتحي لاعب النادي الأهلي في مشاركته الدولية الأولى مع منتخب الفراعنة.

 

ويعتبر  هذا الفوز الأول لحسام البدري المدير الفني الجديد للفراعنة، والذي تولى مسئولية تدريب المنتخب خلفاً للمكسيكي خافيير أجيري الذي قاد مصر للخروج من كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت في مصر عقب الخسارة من جنوب أفريقيا بهدف نظيف في دور الـ 16.

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