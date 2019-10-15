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شكرا لقرائتكم قدر ربنا له وقت مناسب..كوكا يعلق على اهداره الفرص مع منتخب مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل نتيجة مباراة مصر وبتسوانا
كوكا
نتيجة مباراة مصر وبتسوانا
ويعتبر هذا الفوز الأول لحسام البدري المدير الفني الجديد للفراعنة، والذي تولى مسئولية تدريب المنتخب خلفاً للمكسيكي خافيير أجيري الذي قاد مصر للخروج من كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت في مصر عقب الخسارة من جنوب أفريقيا بهدف نظيف في دور الـ 16.
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