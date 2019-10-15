شكرا لقرائتكم برنامج فايلر يكشف موعد وملعب قمة الأهلي والزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقت إدارة النادي الأهلى تأكيدات بإقامة مباراة القمة أمام الزمالك فى موعدها يوم السبت القادم على ملعب برج العرب بالاسكندرية، وهو الأمر الذي نقلته إدارة النادي لجهاز الكرة والجهاز الفني.

ويواجه الأهلي الزمالك فى رابع جولات بطولة الدوري العام، وهى المواجهة التي كان من المفترض اقامتها على ملعب ستاد القاهرة، قبل خروج انباء عن امكانية تأجيلها بقرار من الأمن.

وفى ضوء المستجدات الجديدة وضع السويسري رينيه فايلر جدول الاستعداد للزمالك، بحيث تكون تدريبات الفريق مسائية اليوم الثلاثاء وغداً الأربعاء وبعد غداً الخميس، على أن يتدرب الفريق يوم الجمعة فى تمام الثانية ظهراً ثم يتم التحرك للإسكندرية للدخول فى معسكر هناك قبل مواجهة الزمالك السبت على ملعب برج العرب.