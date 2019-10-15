شكرا لقرائتكم تركيا تتعادل مع فرنسا وتحرمها من التأهل المبكر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حرم المنتخب التركي لكرة القدم مضيفه الفرنسي من التأهل المبكر إلى كأس أوروبا 2020 بالتعادل بهدف لمثله يوم الاثنين في إطار منافسات المجموعة الثامنة بالتصفيات.

وعلى ملعب "استاد د فرانس" انتهى الشوط الأول من المباراة بين فرنسا وتركيا بالتعادل السلبي، وفي الشوط الثاني، تقدم أوليفيه جيرو بهدف للمنتخب الفرنسي في الدقيقة 76 لكن كان إيهان تعادل للضيوف في الدقيقة 82 .

ورفع كل من المنتخبين رصيده إلى 19 نقطة في صدارة المجموعة حيث يتفوق المنتخب الفرنسي بفارق الأهداف، فيما يتفوق المنتخب التركي بفارق المواجهة المباشرة إذ فاز في مباراة الذهاب على ملعبه 2 - صفر.